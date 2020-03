Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Betrieb

Schackendorf (ots)

Unbekannte brachen zwischen Samstag, 16.15 Uhr und Sonntag, 16.00 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Landwirtschaftsbetriebes in der Eisfelder Straße in Schackendorf ein. Dabei entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Täter entwendeten nichts. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03685778-0 entgegen.

