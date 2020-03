Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zerstochene Reifen

Hildburghausen (ots)

Sonntagmittag erhielt die Polizei die Mitteilung über einen geparkten PKW mit zwei scheinbar aufgeschnitten Reifen in der Friedensstraße in Hildburghausen. Die eingesetzten Beamten überprüften den Hinweis, informierten die Halterin und ermitteln wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

