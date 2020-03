Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf dem Fahrrad unter Alkohol unterwegs

Suhl (ots)

Am späten Freitagabend gegen 23:30 Uhr befuhr ein 32jähriger Meininger mit seinem Fahrrad die Straße Am Steingraben in Meiningen. Plötzlich und unerwartet stürzte er vom Fahrrad und zog sich dabei leichte Verletzungen im Gesicht zu, die anschließend im Klinikum behandelt werden mussten. Das stellte sich im Nachhinein als günstig heraus, konnte doch ebenfalls im Klinikum die notwendige Blutentnahme durchgeführt werden, da der Radfahrer mit 2,1 Promille ordentlich alkoholisiert war.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell