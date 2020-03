Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Suhl (ots)

Am 20.03.2020, gegen 11.00 Uhr entwendeten zwei Personen aus Osteuropa gemeinschaftlich Kaffee und Hygieneartikel im Wert von insgesamt 16,- Euro aus der Netto-Filiale in der Großen Beerbergstraße in Suhl. Die beiden Täter wurden durch das Personal angesprochen und die Polizei alarmiert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell