Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nötigung

Erlau (ots)

Donnerstagabend kam es bereits auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurantes in Schleusingen zu verbalen Streitigkeiten zwischen den Insassen von insgesamt drei Fahrzeugen. Später trennten sich die Parteien und ein Fahrer fuhr in Richtung Erlau davon. Die Fahrer der anderen Autos folgten dem Mann und nötigten ihn anzuhalten. Dazu keilten sie den PKW ein und so endete die Fahrt. Ein Autofahrer stieg aus, ging zu dem eingekeilten PKW, griff durch die geöffnete Seitenscheibe und zerrte am Pullover des 19-Jährigen. Die Polizei ermittelte die beiden Fahrzeuge und ihre Fahrer und fertigte Anzeigen wegen Nötigung im Straßenverkehr.

