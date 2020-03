Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenkunft trotz Corona-Verordnung

Westhausen (ots)

Zeugen informierten Donnerstagnachmittag die Polizei, dass sich ca. 20 Personen am Stausee Westhausen befinden und dort feiern, trotz der Verordnung über die Eindämmung des Corona-Virus. Die Beamten stellten bei der Überprüfung acht Personen fest, die sich in einer ungezwungenen Atmosphäre trafen. Die Polizisten redeten mit der Gruppe und appellierten an deren Vernunft. Daraufhin entfernten sich die Personen einsichtig vom Stausee.

