Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geschwindigkeitskontrollen

Suhl (ots)

Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung führten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl am Donnerstag Geschwindigkeitskontrollen im Aschenhofer Weg in Suhl-Albrechts durch. Erlaubt ist in dieser Straße eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Von den 302 gemessenen Fahrzeugen fuhren 141 Fahrzeug-Führer zu schnell. Der Spitzenreiter war mit 78 km/h unterwegs. Insgesamt werden 108 Verwarngelder ergehen, 33 Fahrer erhalten ein Bußgeld und acht Fahrzeug-Führer müssen zukünftig vorübergehend laufen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell