Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellerbrand

Suhl (ots)

Freitagmorgen gegen 4.00 Uhr kam es zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Würzburger Straße in Suhl. Eine Evakuierung der Bewohner war nach der Begutachtung der Feuerwehr nicht nötig und das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Verletzt hat sich niemand. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens sind noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

