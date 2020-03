Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf Parkplatz zusammengestoßen

Bad Salzungen (ots)

Eine 71-Jährige rangierte Dienstagmorgen mit ihrem PKW in einer Parklücke auf dem "Platz an den Beeten" in Bad Salzungen und fuhr dabei rückwärts. Sie übersah einen Renault, dessen Fahrerin trotz Bremsmanöver den Zusammenstoß der Fahrzeuge nicht verhindern konnte. An beiden Autos entstand Sachschaden.

