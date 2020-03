Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brennender Sperrmüll

Meiningen (ots)

Unbekannte entzündeten am Dienstag zwischen 16.00 Uhr und 19.30 Uhr einen Sperrmüllhaufen mit Gartenmöbeln auf dem Fußweg vor einem Wohnhaus in der Goethestraße in Meiningen. Glücklicherweise konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

