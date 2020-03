Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Meiningen (ots)

Zwischen Montag, 16.00 Uhr und Dienstag, 7.45 Uhr versuchte ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten des Gebäudes des Pflegedienstes in der Straße der Justiz in Meiningen zu gelangen. Dabei entstand Sachschaden. Der Täter ließ eine Packung Zigaretten aus der Raucher-Ecke mitgehen. Zeugen, die Hinweise zum versuchten Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell