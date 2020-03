Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb gestellt

Hildburghausen (ots)

Dienstagnachmittag steckte ein bis dato Unbekannter mehrere Dosen eines Energy-Drinks in seine Jackentasche in einem Supermarkt in der Coburger Straße in Hildburghausen. Als er den Kassenbereich verließ, ohne die Getränke zu bezahlen, wurde er angesprochen. Der Dieb flüchtete aus dem Geschäft. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten ihn informierte Polizisten stellen. Der 14-Jährige führte das Diebesgut bei sich und erhielt dafür eine Anzeige.

