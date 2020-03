Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsschild umgefahren

Eisfeld (ots)

Ein 61-Jähriger befuhr Dienstagnachmittag mit seinem LKW von der Abfahrt Eisfeld-Süd der Autobahn 71 in Richtung Eisfeld. Beim Abbiegen in die Straße "Am Eichgraben" stieß der Fahrer gegen ein Verkehrszeichen sowie eine Warnbake, die dabei beschädigt und am Straßenrand abgelegt wurden. Am LKW entstand leichter Sachschaden.

