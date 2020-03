Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Notrufmissbrauch

Eisfeld (ots)

Am Mittwoch gegen 0.10 Uhr wählte eine Frau den Notruf der Polizei und teilte eine lautstarke Auseinandersetzung in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Coburger Straße in Eisfeld mit. Die eingesetzten Beamten prüften die Lage, konnten jedoch keinerlei Lärm feststellen. Weitere Überprüfungen ergaben, dass die Frau absichtlich den Notruf missbrauchte, indem sie eine Notlage vortäuschte und somit einen Polizeieinsatz auslöste. Sie erhielt dafür einen Anzeige und eine Kostenrechnung.

