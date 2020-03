Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto übersehen und mit Fahrrad gestürzt

Trusetal (ots)

Ein 40-Jähriger befuhr Montagnachmittag mit seinem Fahrrad rechtswidrig den Gehweg zwischen der Kreuzung am Liebensteiner Platz in Richtung Karl-Marx-Straße in Trusetal. Er übersah dabei ein Auto, dessen Fahrerin auf dem Gehweg an der unteren Ausfahrt des Rathaus-Parkplatzes anhalten musste, um die Vorfahrt auf der Nentershäuser Straße zu beachten. Der Radfahrer knallte gegen den PKW, rutschte über die Motorhaube und fiel auf die Straße. Dabei verletzte er sich leicht und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Am Auto sowie am Fahrrad entstand Sachschaden.

