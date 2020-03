Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkohol getrunken und Auto gefahren

Bad Salzungen (ots)

Montagabend kontrollierten Polizisten einen 42-jährigen Fahrzeug-Führer in der Leimbacher Straße in Bad Salzungen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Im Klinikum erfolgte daraufhin eine Blutentnahme. Die Beamten stellten den Führerschein des Fahrers sicher und zeigten ihn an.

