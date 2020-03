Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert Unfallflucht begangen

Schmalkalden (ots)

Am Sonntag gegen 2 Uhr befuhr ein Fahrzeug-Führer mit seinem Auto den Schweizer Weg in Schmalkalden. Der Fahrer kam von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Gartenzaun sowie einen geparkten PKW. Danach fuhr er weiter. Er kam erneut von der Straße ab und streifte einen Strommast und setzte trotz allem seine Fahrt fort. Der Mann landete im Straßengraben in der Straße "Zum Johanneshof". Da das Auto aufsetzte, endete die Fahrt. Die informierten Beamten entdeckten den Fahrer etwa sechs Meter vom Fahrzeug entfernt im Gras. Er war unverletzt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Im Klinikum erfolgte daraufhin eine Blutentnahme. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein und erstatteten Anzeige. Am PKW entstand Sachschaden von rund 33.000 Euro.

