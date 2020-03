Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geld aus Vereinsgebäude geklaut

Rohr (ots)

Am Samstag gegen 19.30 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass Unbekannte gewaltsam in das Vereinsgebäude des Fischeivereines in der Straße "Edelaue" in Rohr eindrangen und Geld aus der Vereinskasse entwendeten. Die genauer Tatzeit sowie die Höhe der Beute sind nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

