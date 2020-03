Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufgefahren

Stadtlengsfeld (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitag Nachmittag in der Eisenacher Straße in Stadtlengsfeld. Der Fahrer eines Pkw Opel beachtete nicht, dass ein vor ihm fahrende Lkw verkehrsbedingt halten musste und fuhr auf diesen auf. Am Lkw entstand hierbei ein Schaden von ca. 100 Euro und am Pkw ein Schaden von ca. 1.500 Euro.

