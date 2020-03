Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bauzäune geklaut

Waldfisch (ots)

Von einem Grundstück am Ende der Eisenacher Straße in Waldfisch wurden in der Zeit vom Freitag Mittag bis Samstag Mittag 10 Felder Bauzaun entwendet. Diese hatten eine Größe von 3,50 m x 1,90 m und waren im unteren Bereich mit verzinkten Estrichmatten verkleidet. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 350 Euro. Hinweise zu diesem Diebstahl bitte an die PI Bad Salzungen unter 03695-5510.

