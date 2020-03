Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkohol am Steuer

Suhl / Schleusingen (ots)

Am 13.03.2020 um 19:00 Uhr befuhr die 56-jährige Fahrerin eines Pkw Opel Corsa die Ortsverbindungsstraße von Schleusingen nach Ratscher. In einer Gefällstrecke, ausgangs einer langgezogenen Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die Leitplanke. Den eintreffenden Beamten der Polizeiinspektion Hildburghausen gegenüber gab sie an, einem schwarzen Tier ausgewichen zu sein. Die Fahrerin wurde nicht verletzt. Am Fahrzeug und an der Leitplanke entstand Sachschaden.

Ein vor Ort freiwillig von der Fahrerin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Aufgrund dessen wurde durch die Beamten eine Blutentnahme im Krankenhaus Hildburghausen angeordnet, bei der die Fahrerin freiwillig mitwirkte. Der Führerschein der 56-Jährigen wurde durch diese freiwillig herausgegeben und durch die Beamten sichergestellt. Gegen die Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

