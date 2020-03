Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorsicht beim Abbiegen

Suhl / Römhild (ots)

Am 13.03.2020 hatte der 62-jährige Fahrer eines Pkw Opel Meriva in Römhild die Absicht, von der Meininger Straße nach links in das Hofgrundstück abzubiegen. Hierbei beachtete er den an ihm links vorbeifahrenden 66-jährigen Fahrer eines Pkw Dacia Dokker nicht. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Personen wurden dabei nicht verletzt, es entstand Sachschaden an beiden Pkw.

