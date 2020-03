Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Steinbach-Hallenberg (ots)

Am Samstagnachmittag stellte ein Anwohner in der Wolffstraße in Steinbach-Hallenberg eine Sachbeschädigung an seinem geparkten Pkw fest. Durch unbekannte Täter wurde weiße Farbe auf die Frontscheibe und die Motorhaube seines Pkw Daimler Benz mutwillig gekippt. Dem Fahrzeugbesitzer ist ein Sachschaden von ca. 1000 Euro entanden. Durch die Suhler Polizei werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Täter und Tatablauf geben können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-225 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell