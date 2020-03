Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung in Kleingartenanlage

Suhl (ots)

Am Freitagfrüh kam ein Suhler Kleingärtner in Suhl Am Sehmar zu seinem Gartengrundstück und musste feststellen, dass sich jemand auf dem Grundstück unberechtigt aufhielt und die Scheiben von zwei Fenstern beschädigte. Zwei Tage zuvor war noch alles in Ordnung. Dem Gartenbesitzer ist ein hoher Sachschaden von ca. 2500 Euro entstanden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

