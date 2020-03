Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Entgegen der Einbahnstraße

Bad Liebenstein (ots)

Der Kontaktbereichsbeamte von Bad Liebenstein kontrollierte Donnerstagmorgen einen Moped-Fahrer in der Barchfelder Straße in Bad Liebenstein, nachdem dieser eine Einbahnstraße in falscher Richtung befahren war. Bei der Kontrolle stellte der Polizist fest, dass der Versicherungsschutz des Zweirades abgelaufen war. Der junge Mann erhält nun eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und weiterfahren durfte er auch nicht mehr. Die Kontrolle an dieser Stelle war jedoch noch nicht beendet und so stellte der Kontaktbeamte noch weitere fünf Fahrzeugführer fest, die sich nicht an die Beschilderung der Baustelle hielten und die Einbahnstraße in falscher Richtung befuhren. Die Baumaßnahmen am Kreisel sollen noch bis Mitte April bestehen.

