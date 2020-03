Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autoscheibe eingeschlagen

Suhl (ots)

Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die linke hintere Seitenscheibe eines VW, der im Löffeltal in Suhl geparkt war, ein. Sie nahmen neben einer Sonnenbrille auch ein Basecap an sich und flüchteten. Ein Zeuge konnte die Tat beobachten und beschrieb die Männer wie folgt: - ca. 185 bis 190 Zentimeter groß, - einer mit einer schwarzen Jacke bekleidet, - der Zweite mit einer braunen Jacke mit Pelzkragen bekleidet. Ein Schaden von ca. 300 Euro entstand am VW. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

