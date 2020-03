Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auseinandersetzung im Stadtzentrum

Suhl (ots)

Mittwochabend kam es gegen 19.00 Uhr vor einem Friseurgeschäft in der Friedrich-König-Straße in Suhl zu einer anfänglich verbalen Auseinandersetzung zwischen Bewohnern der Erstaufnahmeeinrichtung aus Suhl und Angestellten des Geschäftes. Diese steigerte sich und ein 24-jähriger Libyer schlug einem Mitarbeiter eine Flasche auf den Kopf. Kollegen des Mannes versuchten, ihm zu helfen und gingen zwischen die Kontrahenten. Aber auch der 24-Jährige wurde seinerseits von einem 18-jährigen Mann algerischer Herkunft unterstützt. Die beiden schlugen in der weiteren Folge mit Hosengürteln auf die Angestellten des Friseurgeschäftes ein. Beamte der Bereitschaftspolizei aus Erfurt, die an diesem Tag in der Suhler Innenstadt Dienst verrichteten, eilten zum Einsatzort und konnten den 18- und den 24-Jährigen feststellen und zur Dienststelle bringen. Es schien als sei die Lage beruhigt, doch nur kurze Zeit späte gingen die zuvor Geschädigten verbal auf die noch am Einsatzort befindlichen Polizisten los. Dies steigerte sich erneut und ein 26- und ein 30-jähriger Mann türkischer Herkunft versuchten die Beamten anzugreifen. Nur mit dem Einsatz von Pfefferspray und einfacher körperlicher Gewalt gelang es, die Angriffe zu unterbinden. Kurz darauf gingen die beiden erneut auf die Polizisten los und schlugen gegen diese. Zwei verletzten sich und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Suhl geführt. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die den Vorfall gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei zu melden.

