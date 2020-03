Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geparktes Auto beschädigt

Schleusingen (ots)

Der 55-jährige Fahrer eines Lastwagens befuhr am frühen Mittwochnachmittag die Georg-Ernst-Straße in Schleusingen in Richtung Bertholdstraße. In einer Linkskurve stieß er mit dem Unterfahrschutz der hinteren Stoßstange seines Brummis gegen einen geparkten Mercedes. Dieser wurde auf der gesamten Fahrerseite beschädigt. Ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell