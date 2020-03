Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung und Diebstahl

Eisfeld (ots)

Eine Zeugin beobachtete Montagabend zwei Männer, von denen einer den Außenspiegel eines Autos beschädigte, das im Steudacher Weg in Eisfeld geparkt war. Die Männer konnten namhaft gemacht werden. Während der Ermittlungen wurde bekannt, dass die beiden außerdem einen Feuerlöscher aus einem Mehrfamilienhaus in derselben Straße entwendeten. Die Beamten konnten diesen in der Nähe auffinden und zeigten die Männer an.

