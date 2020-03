Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht

Klings (ots)

Am 24.02.2020 befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Kleinkraftrades gegen 12.40 Uhr unerlaubt den Wanderweg "Hochrhöner" zwischen Klings und Empfertshausen. Ein Zeuge beobachtet den Fahrer und informierte die Polizei. Am Zweirad waren keine Kennzeichen angebracht. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: - schwarze Arbeitshose, - Jacke in Tarnmuster, - blau/silberner Motorradhelm, - schwarze Stiefel und - blau/schwarzes Zweirad. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen oder unter der Telefonnummer 03696 77840 beim Kontaktbereichsbeamten von Kaltennordheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell