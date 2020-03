Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angeeckt und abgehauen

Bad Salzungen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Montag in der Zeit von 15.15 Uhr bis 16.00 Uhr an einen VW, der auf dem Parkdeck eines Einkaufscenters in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen geparkt war. Nach dem Anstoß entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Schaden im Bereich der hinteren linken Seite. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

