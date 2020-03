Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradfahrer flüchtete

Rippershausen (ots)

Ein 34-jähriger Renault-Fahrer befuhr Samstagabend gegen 20.15 Uhr die Wasunger Straße in Rippershausen in Richtung Meiningen. Aus der Dorfstraße kam eine unbeleuchtete Motocross-Maschine gefahren und im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der Motorradfahrer entfernte sich unerkannt und unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizei in Meiningen zu melden.

