Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Anbauteil entwendet

Adelhausen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 28.02.2020 bis 05.03.2020, 15.00 Uhr, eine Bordsteinversetzzange von einer Baustelle in der Straße "Am Frohnberg" in Adelhausen. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Anbauteils für Bagger geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

