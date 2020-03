Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angefahren und liegen gelassen

Schleusingen (ots)

Ein 36-jähriger Mann lief Montagvormittag gegen 10.00 Uhr über den Parkplatz eines Baumarktes in der Suhler Straße in Schleusingen. Er wurde seinen Angaben nach plötzlich von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren, landete auf der Motorhaube und wurde auf die Straße zurückgeschleudert. Der Mann verlor kurz das Bewusstsein und der Unfallfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den 36-Jährigen zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen. Der Fußgänger befindet sich in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell