Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verletztes Reh einfach liegen lassen

Schwarzbach (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer stieß in der Nacht zum Sonntag mit einem Reh zusammen, als er zwischen Eckardts und Schwarzbach war. Der Fahrer fuhr einfach weiter und ließ das verletzte Tier mitten auf der Fahrbahn liegen. Informierte Polizisten erlösten das Reh mit Hilfe der Schusswaffe von seinen Leiden, da der Jagdpächter nicht sofort erreicht werden konnte. Am Unfallort stellten die Beamten Fahrzeugteile sicher, die vermutlich von einem silberfarbenen Audi (Verursacher-Fahrzeug) stammen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

