LPI-SHL: Hoher Schaden nach Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Samstag gegen 3.25 Uhr gegen einen PKW, der vor einem Haus in der Moosbachstraße in Steinbach-Hallenberg geparkt war. Er hinterließ einen enormen Schaden im Bereich der Fahrzeugfront und der vorderen linken Seite in Höhe von ca. 3.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Den Spuren nach muss er in Richtung Rotterode geflüchtet sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

