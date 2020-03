Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb flüchtete

Suhl (ots)

Zwei Männer betraten Samstagnachmittag ein Bekleidungsgeschäft in der Friedrich-König-Straße in Suhl und entwendeten fünf bis sechs Jacken inklusive der Kleiderbügel. Das Personal verständigte den Sicherheitsdienst, der die beiden Männer verfolgte und kurze Zeit später stellen konnte. Die Diebe versteckten sich hinter parkenden Fahrzeugen und wollten gerade die Ware in ihren Rucksäcken verstauen, als eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes die Männer ansprach. Unvermittelt ging einer der beiden auf die Angestellte zu und versuchte nach ihr zu treten und zu schlagen. Sie wehrte sich mit Pfefferspray und der Dieb flüchtete unerkannt vom Tatort. Seinen 31-jährigen Mittäter konnte das Sicherheitspersonal bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die flüchtige Person wurde wie folgt beschrieben: - südländisches Aussehen, - auffällig klein und hager, - schwarze Haare, - schwarze Jacke und - blaue Jeanshose. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

