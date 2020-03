Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch und hochwertige Kleidung geklaut

Suhl (ots)

Einen immensen Schaden verursachten unbekannte Einbrecher von Samstag- bis Sonntagnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft in der Gothaer Straße in Suhl. Sie brachen ein Kellerfenster auf und gelangten so in den Verkaufsbereich. Dort angekommen nahmen sie eine riesige Menge an hochwertigen Bekleidungsstücken an sich und flüchteten vom Tatort. Auf ihrer Flucht verloren sie einige Etiketten, Kleiderbügel und auch Kleidung selbst. Zudem beschädigten sie aktuellen Erkenntnissen nach mit dem Diebesgut einen vor dem Laden geparkten PKW. Ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

