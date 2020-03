Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrecher mit Haftbefehl

Veilsdorf (ots)

Sonntagmorgen stellten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Hetschbacher Straße in Veilsdorf zwei beschädigte Kellerfenster fest und informierten die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass der Einbrecher ebenfalls im Haus wohnte und den Haustürschlüssel vergessen hatte. Um in seine Wohnung zu gelangen, trat er die Fenster ein und verursachte dabei einen Schaden von rund 300 Euro. Während der Befragung und Personalienüberprüfung stellte die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag, den die Polizisten realisierten.

