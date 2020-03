Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht!

Meiningen (ots)

In der Zeit zwischen dem 03.03.2020 und dem 07.03.2020 war auf dem Parkplatz des Klinikums Meiningen in Dreißigacker, Bergstraße ein Skoda mit Meininger Kennzeichen abgeparkt. Als die Halterin am 07.03.2020 ihr Fahrzeug in Augenschein nahm, musste sie feststellen, dass dieses auf der linken Seite, über beide Türen gehend, beschädigt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug mit ihrem kollidiert und hatte die Unfallstelle verlassen, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet daher um Hinweise zu diesem Unfall unter der Telefonnnummer 03693 591 225.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell