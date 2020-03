Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Leimbach (ots)

Am Freitag, den 06.03.2020, ereignete sich im Zeitraum zwischen 09 und 12 Uhr ein Verkehrsunfall in der Herrmannsrodaer Straße in Leimbach. Dabei wurde ein Lkw beschädigt, welcher in der Nähe der Bushaltestelle in einer Einbuchtung am Fahrbahnrand abgestellt war. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr offenbar zu dicht am geparkten Lkw vorbei und stieß dabei gegen dessen linken Außenspiegel, welcher durch die Kollision beschädigt wurde. Anschließend verließ der Fahrer unerkannt die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund der Höhe der Beschädigung muss es sich bei dem Verursacher ebenfalls um einen Lkw oder ein anderes entsprechend hohes Fahrzeug handeln. Mögliche Zeugen werden in diesem Zusammenhang gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695/5510 in Verbindung zu setzen. Neben der geschilderten Unfallflucht rückten die Beamten der Polizeiinspektion Bad Salzungen im Zeitraum von Freitag bis Sonntag zu vier weiteren Verkehrsunfällen aus, bei welchen glücklicherweise keine Personen verletzt wurden. In allen Fällen entstand jedoch Sachschaden. Ein Fahrzeugführer kollidierte mit einem Wildtier, ein weiterer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete im Straßengraben. In zwei Fällen war die Nichtbeachtung der Vorfahrt die Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell