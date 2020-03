Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: hoher Sachschaden durch Flaschenwurf

Suhl (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 06.03.2020, 18:00 Uhr bis 07.03.2020, 08:00 Uhr eine Schaufensterscheibe eines Autohauses in der Auenstraße in Suhl erheblich beschädigt. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde eine Bierflasche in die Scheibe geworfen. So entstand ein sehr hoher Sachschaden, der auf 10.000 Euro geschätzt wird. Die Reste der Bierflasche stellten die eingesetzten Beamten sicher. Diese sollen auf Spuren untersucht werden, die entscheidende Hinweise zum Täter geben könnten. Falls es Zeugen zu diesem Sachverhalt gib, bittet die Polizei, dass sich diese melden mögen. (Telefonnummer: 03681-369-0)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell