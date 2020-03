Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Taschendieb konnte ermittelt werden

Suhl (ots)

Am 06.03.2020 wurde einer 67-Jährigen Kundin in einem Lebensmittelmarkt in Suhl in der Friedrich-König-Straße die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Darin befanden sich ca. 50 Euro Bargeld. Die Geschädigte begab sich jedoch nicht zur Polizei, um die Straftat anzuzeigen. Sie meldete sich am 07.03.2020 nochmals im Lebensmittelgeschäft bei der Geschäftsleitung und fragte, ob man ihre Geldbörse aufgefunden habe. Die Mitarbeiter konnten ihr zunächst nicht helfen. Jedoch werteten sie das Überwachungsvideo des Vortages aus. Auf dem Video war der Tathergang zu sehen und der Täter gut zu erkennen. Nun wurde die Polizei informiert. Die eingesetzten Beamten erkannten auf dem Video die tatverdächtige Person, da diese polizeibekannt war. So konnte dem 24-Järigen, libyschen Staatsbürger der Tatvorwurf eröffnet werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahles eingeleitet. Die Polizei bittet nochmals darum Straftaten stets anzuzeigen.

