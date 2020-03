Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht beim Einkaufen

Suhl (ots)

Am 07.03.2020 zwischen 11:30 - 11:45 Uhr ereignete sich auf dem Lidl-Parkplatz in Hildburghausen eine Unfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich beim Aus- oder Einparken gegen den BMW des 73-jährigen Anzeigenerstatters. An dessen Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Hildburghausen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell