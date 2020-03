Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsrowdy in Hildburghausen

Suhl (ots)

Am 07.03.2020 gegen 15:00 Uhr wurde die Polizei Hildburghausen darüber informiert, dass ein Fahrzeugführer mit einem silberfarbener Audi in der Waldstraße in Hildburghausen sein Unwesen treibt. So habe dieser mehrerer Runden auf der Straße gedreht und sein Auto driften lassen. Fußgänger mussten beiseite springen, um von dem Auto nicht erfasst zu werden. Danach wäre der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit davongefahren. Durch die Polizei konnte das Fahrzeug mit Fahrer in der Innenstadt gestellt werden. Hier stellte sich zusätzlich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz ein gültigen Fahrerlaubnis war. Er besaß einen ausländischen Führerschein. Da er jedoch über ein halbes Jahr in Deutschland lebt, verlor sein Führerschein die Gültigkeit. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der 19-jährige Fahrer muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantworten.

