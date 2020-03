Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radler flüchtete

Tiefenort (ots)

Beamte der Suhler Einsatzunterstützung wollten Donnerstagabend den 24-jährigen Fahrer eines E-Bikes in Tiefenort kontrollieren. Der Radler dachte jedoch gar nicht daran, sich kontrollieren zu lassen und ergriff die Flucht. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Auf einem unbefestigten Weg zwischen dem Friedhof und der Straße "Schafberg" lenkte der Fahrradfahrer plötzlich nach links und stieß an den Streifenwagen. Der 24-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Die Beamten kümmerten sich um den Mann, bei dem deutlicher Cannabisgeruch festzustellen war. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sie zudem Betäubungsmittel. Der Radler gab an, Drogen konsumiert zu haben. Er musste die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

