Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto rollte davon

Bad Salzungen (ots)

Ein VW-Fahrer parkte Donnerstagmittag sein Fahrzeug in der abschüssigen Burgseestraße in Bad Salzungen und zog eigenen Angaben nach auch die Handbremse an. Dennoch machte sich das Auto selbstständig, rollte die Burgseestraße hinab und stieß gegen ein Zaun. Es entstand nur leichter Sachschaden.

