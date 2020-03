Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach räuberischer Erpressung gesucht

Hildburghausen (ots)

Bereits am 17.02.2020 lief ein 13-jähriges Mädchen gegen 13.10 Uhr die Waldstraße in Hildburghausen entlang. Kurz nach der Einmündung zur Kastanienallee kamen ihr zwei Jugendliche entgegen. Einer der beiden verlangte mit vorgehaltenem Messer ihr Geld. Die 13-Jährige lief weg und vertraute sich am Abend ihrer Mutter an, die die Polizei informierte. Das Mädchen konnte den Täter wie folgt beschreiben: - männlich, - 15 bis 16 Jahre alt, - 1,60 Meter groß, - schlank und - bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einem Blouson mit braunem Innenfutter. Der andere Junge trug eine weiße Jacke. Das Mädchen gab an, dass sie die Jungs auslachten, als sie vom Tatort wegrannte. Die Beamten der Hildburghäuser Dienststelle nahmen die Ermittlungen auf, konnten aber bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Hinweise erlangen. Aus diesem Grund werden Zeugen, die Angaben machen können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

