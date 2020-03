Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichenmissbrauch

Obermaßfeld-Grimmenthal (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Donnerstagvormittag einen 22-jährigen PKW-Fahrer in der Ritschenhäuser Straße in Obermaßfeld-Grimmenthal. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass das Kennzeichen entstempelt war und eine Recherche in den polizeilichen Auskunftssystemen zeigte zudem, dass das angebrachte Kennzeichen zu einem ganz anderen Fahrzeug gehörte. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Kennzeichenmissbrauchs verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell