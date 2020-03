Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallbeteiligter gesucht

Suhl (ots)

Ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer bog am Mittwoch gegen 18.30 Uhr von der Straße "Senfte" in Suhl auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes ab. Auf dem Parkplatz wollte gerade ein PKW-Fahrer ausparken und fuhr rückwärts. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden Fahrer begutachteten die Autos und konnten auf den ersten Blick keine Beschädigungen feststellen und fuhren weiter. Erst später, als andere Lichtverhältnisse herrschten, bemerkte der Mercedes-Fahrer einen Schaden an seinem Fahrzeug. Die Polizei bittet den anderen beteiligten Autofahrer, sich im Inspektionsdienst Suhl zu melden, um einen Personalienaustausch zu ermöglichen.

